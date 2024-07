Borghi: "Il mediano in mezzo al campo è un altro che non si può non prendere"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan durante la rubrica dedicata all'inizio dell'era Fonseca, soffermandosi in modo particolare sulle parole rilasciate in conferenza stampa sia dall'allenatore portoghese che da Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni.

"Adesso c'è da irrobustire il comparto difensivo, non solo il centrale ma anche lo Schouten della situazione è un giocatore che al Milan serve da un po'. Dipende da che profili arriveranno: se arrivano, parlo di difensori centrali, degli altri Tomori, diciamo, allora puoi tenere la linea alta, perché hai velocità alle spalle. Se arrivano giocatori differenti, allora devi ragionare, poi devi adattare il materiale. Però credo che nel mercato del Milan oltre ad un'altra punta, noi diamo scontato per Morata ma non lo è, però due punte centrali, ma il mediano in mezzo al campo sia un altro che non si può non prendere".

Milan, si cerca l'accordo con Fofana. Pronti 20 milioni per il Monaco

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa e da tempo il primo nome della lista dei dirigenti del Diavolo è quello di Youssouf Fofana. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta cercando di definire l'accordo con il giocatore per poi chiudere con il Monaco per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Da tempo il centrocampista francese ha comunicato al club monegasco di voler cambiare squadra e il Milan è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Per Fofana è pronto un contratto di quattro anni, con un ingaggio da comporre tra parte fissa e bonus.