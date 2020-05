Borghi: "Jovic con Leao formerebbe una coppia d'attacco perfetta"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del nome di Jovic, attaccante serbo accostato al Milan: "Molto intrigante l'idea di arrivare ad uno come Jovic. Quest'anno ha fatto un buco nell'acqua, arrivato con enormi pressioni, indossando una maglia che può pesare anche al più navigato dei veterani. Da questa maglia è stato schiacciato, ha segnato pochissimo, i pochi gol che ha fatto sono stati ininfluenti, ha avuto anche problemi sul piano caratteriale. In patria è stato abbastanza criticato, il ct della Serbia aveva detto che il problema principale di Jovic era proprio Jovic, sottolineando degli svolazzi mentali non consoni. Al di là di quello che ho visto in questa stagione, mi ricordo molto bene cos'ho visto la scorsa di Jovic con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Credo che con Leao possa formare una coppia d'attacco molto interessante, specialmente in questo tipo di calcio. All'Eintracht giocava in coppia con Haller, giocatore che poi è andato al West Ham, un attaccante che può ricordare per certe movenze Rafael Leao. Sarebbero due punte che potrebbero convivere bene e potrebbero essere terminali perfetti per il tipo di calcio che mi aspetto porti Rangnick".