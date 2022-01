Borghi: "L'errore di Serra è sconcertante. Pesa tanto sul campionato"

Stefano Borghi, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato di Milan-Spezia, dicendo: “Lo avevo detto che il lunedì di ieri sarebbe stato un lunedì importante, e la sorpresa è arrivata dove meno ce lo si aspettava, a San Siro nel match fra i rossoneri e i liguri. La partita è girata attorno, nel risultato quantomeno, al macroscopico errore dell’arbitro Serra. Un errore sconcertante che incide molto sul campionato perché è qualcosa che non ha spiegazioni. Non è una svista, questo è un errore enorme da parte dell’arbitro che ha fischiato troppo presto quando Messias stava vincendo la partita. Per sua sfortuna poi il risultato è diventato addirittura una vittoria dello Spezia. Il Milan comunque deve assumersi le proprie colpe perché ha fallito la possibilità di rimettersi davanti all’Inter. Ora, a cavallo della sosta, ha gli scontri contro Juventus e proprio Inter. Queste partite segneranno in maniera significativa la possibilità per i rossoneri di lottare per il titolo”.