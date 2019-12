Borghi: "L'operazione Ibra mi sembra troppo rischiosa per l'attuale proprietà del Milan"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sull'eventuale ritorno in rossonero di Ibrahimovic: "Ibrahimovic è un'operazione molto particolare, estremamente onerosa e fondamentalmente a fondo perduto. Non porta garanzie, Ibrahimovic è Ibrahimovic, e questo non glielo toglie nessuno neanche l'età, ma ha 38 anni, viene da due stagioni negli USA, non c'è alcuna certezza che possa imprimere una svolta tecnica immediata. Sicuramente potrebbe dare delle cose sul piano della personalità per una squadra che non sa dove sbattere la testa, ma siamo sicuri che possa essere una soluzione? Sinceramente non lo so, è un'operazione che mi sembra abbia una percentuale di rischio un po' troppo alta per essere un'operazione da attuale proprietà del Milan".