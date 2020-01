Borghi: "La vita dei terzini del Milan è cambiata da quando c'è Castillejo al posto di Suso"

Alessandro Borghi, telecronista di DAZN, ha parlato di Milan sul suo canale YouTube, queste le sue riflessioni su Suso e su come la sua assenza abbia influito sulla vita dei terzini destri dei rossoneri: "Quant'è cambiata la vita del terzino destro da quando ha Castillejo e non Suso? Non voglio essere crudele, riporto solo dei fatti. A Cagliari, prima titolarità, Calabria fa la sua miglior partita stagionale. Contro l'Udinese, Conti si sgancia fa l'assist dell'1-1 e gioca una delle sue migliori, queste sono cose che vanno considerate".