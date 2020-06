Borghi: "Leao è un 'nove', lo ha sempre fatto in carriera. Deve essere più cattivo"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto su Rafael Leao e sul suo ruolo: "Continuo a pensare che Rafael Leao sia un 9, chi dice il contrario evidentemente non lo ha mai visto giocare nel Lille e nelle nazionali giovanili portoghesi. E' un 9 particolare che sicuramente deve crescere, deve aumentare il proprio contributo anche sul piano della presenza e della partecipazione, è un giocatore che deve affinarsi ma quel ruolo lì può fare, nel senso molto moderno. Non è uno da area di rigore ma ci sa arrivare e ha discrete, ma migliorabili, capacità di definizione. E' un 9 e ha sempre fatto il 9 in carriera, il suo problema è che a livello di temperamento deve dare di più, deve essere più cattivo ed affamato durante la partita. Credo sia un giocatore sul quale si debba insistere".