Borghi: “Non penso che Donnarumma sia una necessità per il Real Madrid”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista sportivo, ha commentato in video sul suo canale YouTube le parole di Raiola di qualche giorno fa. Il noto agente italo olandese ha affermato in un’intervista che nella prossima finestra di mercato ha intenzione di portare un campione della sua scuderia al Real Madrid: “Un nome che sicuramente sarà protagonista nella prossima finestra di mercato è quello di Gigio Donnarumma. È il nuovo che avanza, credo che nel prossimo futuro diventerà il portiere più importante del mondo. È ancora molto giovane, un classe ’99, e ha già un’esperienza quasi da veterano. È un portiere che ha fatto una grande crescita, ha ancora margini di miglioramento in diverse situazioni ma è un portiere che rappresenta il prototipo della visione moderna del ruolo visto che sta implementando molto anche il gioco con i piedi. Per quella che è l’attuale situazione al Milan la sensazione è che ci possano essere dei movimenti in uscita in estate, anche perché potrebbe essere una cessione piuttosto remunerativa. Ad oggi è abbastanza ipotizzabile che il Milan possa vendere Donnarumma nella prossima estate, però non penso che questa possa essere la posizione più adatta per un grande colpo nel Real Madrid. Questo perché Courtois finalmente negli ultimi mesi ha cominciato a rendere per il portiere che è e che può diventare. È diventato un assoluto baluardo, ha commesso qualche piccolissimo errore ma i numeri ci parlano di una crescita stabile e fondamentale. Direi che Courtois può essere considerato il portiere del Real Madrid per molti anni a venire. Oltretutto a livello di secondo c’è un giocatore affidabile come Areola, per cui non mi sembra che in questo momento il profilo di Donnarumma possa essere una necessità di investimento da parte del Real".