Borghi: "Penso che Pulisic abbia le caratteristiche per poter diventare un giocatore trascinante"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', nel corso della rubrica 'Ansiometro' il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Christian Pulisic, protagonista in Copa América con gli Stati Uniti insieme al compagno al Milan Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

"Io ho fiducia (in Pulisic ndr). È un giocatore forte. Mi sembra anche un giocatore molto centrato. Credo che la prossima sarà la decima stagione di Pulisic nel calcio europeo. Parliamo di un ragazzo che ha? 26 anni. Decima stagione nel calcio europeo: Chelsea, Borussia Dortmund e Milan, Cioè non squadre di secondo livello. Penso che abbia le caratteristiche per poter diventare anche un giocatore trascinante, poi se l'anno scorso avesse fatto faville anche nei big match sarebbe stato forse il miglior giocatore del campionato, o quasi, perché ha fatto una stagione davvero imponente per essere la sua prima in Italia. Io vedo tante cose al posto giusto in Pulisic".

Quanto può essere importante Pulisic al secondo anno di Milan?

"Per Pulisic dico che è un grande valore del Milan, e che l'anno prossimo considerato la continuità che sta dimostrando, e la crescita sul piano della personalità che sta avendo, l'anno prossimo ci aspettiamo che faccia come quest'anno se non addirittura meglio. E quest'anno ha fatto molto bene".