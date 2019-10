Borghi: "Piatek è in difficoltà, Pioli deve rigenerarlo"

Stefano Borghi, commentatore di Dazn, è intervenuto sul suo canale YouTube per stilare un elenco di giocatori che hanno disatteso le aspettative in questo inizio di campionato. In questo elenco è presente Piatek, attaccante rossonero che ha reso sicuramente al di sotto delle aspettative, questo il pensiero di Borghi: "Piatek partiva per essere uno dei 9 più importanti, conquistandosi questo status con i gol anno scorso. Ha segnato solo 2 gol su rigore, nell'ultima partita è stato sostituito nell'intervallo. La sensazione è che sia in difficoltà, anche psicologica, nel non trovare il gol, nel non trovarsi bene nel gioco dell'allenatore. Adesso c'è stato un cambio di allenatore e Pioli ha detto di voler puntare sulla sua rigenerazione - e ci mancherebbe altro. Però Piatek deve vincere diverse situazioni. Quando segna a raffica ha sempre grande fiducia, dentro l'area è una cosa, fuori dall'area è un altro giocatore."