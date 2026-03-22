Borghi sicuro: “Il Milan con il 4-3-3 fa molto meglio, non capisco perchè non venga presa da subito in considerazione"

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Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato della vittoria dei rossoneri contro il Torino. Questo il suo commento:

"Nonostante il rientro di Rabiot il Milan faticava ad avere una manovra degna di questo nome. In vantaggio poi c'è andato il Milan nel momento in cui è cresciuto un filo ma ci è andato grazie ad una prodezza individuale di Pavlovic che sta facendo una stagione offensiva di impensabile livello, ma anche dopo il golasso di Pavlovic tempo un minuto e Zapata ha calciato a tu per tu con Maignan. L'inizio del secondo tempo è stato invece molto buono, evidentemente perchè Allegri non ha fatto un intervallo zen ma anche perchè il Milan cambia disegno in campo, cambia sistema di gioco, il Milan passa con la difesa a quattro e trova un altro tipo di proposta, trova dei gol ben confezionati, ben costruiti. In questo momento il Milan con questa formazione fa molto meglio, non capisco perchè non venga presa da subito in considerazione"