Borghi su Brahim Diaz: "Ha grande forza nelle gambe, un ragazzo importante per prospettive e talento"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Brahim Diaz, giocatore molto vicino ai rossoneri: "A livello di talento, di tecnica pura, parliamo di un ragazzo veramente importante nel suo talento e nelle sue prospettive. Un ragazzo che ha appena compiuto 21 anni, ha ancora ampi margini di crescita. Vedendolo giocare si potrebbe pensare che non abbia un fisico molto significativo ma ha forza nelle gambe, per cui riesce a sopperire con dell'esplosività nei primi passi. E' un calciatore che ha avuto pochissimo spazio nell'ultima stagione al Real, questo mi ha un po' sorpreso. Alle prime partite del secondo ciclo di Zidane, Brahim Diaz aveva avuto tantissimo spazio, invece poi durante questa stagione non lo abbiamo praticamente mai visto. Arrivare a Brahim Diaz con un prestito più diritto di riscatto sia un'operazione molto interessante, si va a mettere in rosa un giocatore che primariamente sarà l'alternativa a Calhanoglu, perché è la sua posizione più naturale, ma è anche uno che può giocare sull'esterno, non è focalizzato in una posizione o imbrigliabile in un settore di campo. E' liberta di espressione. Dovrà adattarsi tatticamente e smaliziarsi nel suo gioco, Brahim Diaz quando riceve il pallone dà spettacolo, ha dribbiling e inventiva, a volte però rischia di perdersi in quella che è l'ultima scelta".