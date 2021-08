Borghi sul centrocampo del Milan: "Le alternative a Kessie-Bennacer sono enigmatiche"

Questo il pensiero di Stefano Borghi, espresso attraverso un video pubblicato su YouTube, sul centrocampo del Milan: "La conformazione attuale della rosa ha fatto ragionare Pioli. Senza Calhanoglu la dinamica del gioco del Milan può variare. Il 4-2-3-1 sarà il piano A e il 4-4-2 il B. In mediana ha una cerniera importante. Il Milan con Kessie e Bennacer è una cosa, senza... un’altra. Franck è un super-top, se non il giocatore più importante della squadra. È una coppia omogenea, che dà equilibrio. Manca l’alternativa a questa coppa, soprattutto in vista della Coppa d’Africa. Al momento le alternative sono enigmatiche: il Milan ha confermato Tonali, un giocatore di talento ma che ha sofferto il salto in alto. Al Brescia c’erano più spazi in fase di ripartenza, a Milano meno. Deve diventare un giocatore diverso, ha delle dimostrazioni da dare. Krunic come interno in una mediana a due è forzato. È polivalente, ma bisogna pesare il livello delle soluzioni che può offrire. Per questo il Milan sta chiudendo per Adli. È un giocatore molto particolare, anche per la sua collocazione tattica nel calcio del Milan. L’ho seguito ed è stato un giocatore che ha fatto un’evoluzione corretta, partendo da attaccante e arrivando ad essere centrocampista. Per me è una mezzala di sinistra. Ha qualità di tocco, di movimento e di visione. Adli arriva in zona determinante con e senza la palla. Ha tutto per poter fare il mediano, ma bisognerà inserirlo nella struttura del Milan. Con Kessie sarebbe perfetto, ma con gli altri si creerebbe squilibrio tattico".