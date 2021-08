Borghi sulla difesa del Milan: "Mi sembra il reparto più completo"

Il noto giornalista e telecronista sportivo, Stefano Borghi, ha parlato della difesa del Milan in un video pubblicato sul proprio account YouTube. Queste le sue dichiarazioni: "La difesa mi sembra il reparto più competo, soprattutto dopo l’ufficialità di Florenzi, che evidenzia un’altra mossa intelligente. Maignan è giovane e per me è destinato a diventare il titolare della Francia. È un portiere di livello, ha la struttura e la statura per comandare un reparto. Tutti i tasselli della difesa sono in ordine. Tomori-Kjaer coppia di livello. Poi c’è un buonissimo ricambio come Romagnoli. Theo è intoccabile e Ballo-Touré è una buona scelta. Deve ancora crescere, ma è pronto per essere un’alternativa credibile di Hernandez. A destra l’arrivo di Florenzi porta qualche dubbio, ma sono sicuro che Calabria inizierà da titolare. Florenzi è un giocatore di rango, ha giocato nel Psg, nel Valencia, nell’Italia. Può mettere competizione a Calabria".