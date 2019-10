Borini a DAZN: "Nei momenti di difficoltà si capisce chi è uomo vero e chi no"

Fabio Borini è stato intervistato da DAZN nel prepartita di Genoa-Milan. Ecco le parole dell'esterno rossonero: "Questi sono i momenti in cui esce il carattere. Nei momenti di difficoltà si capisce chi è uomo vero e chi no. La nostra difficoltà è una questione mentale, bisogna eseguire determinate indicazioni che spesso non vengono ascoltate. C'è debolezza mentale".