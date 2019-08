Borini, il centrocampista che non aspetti dal minutaggio più alto d'estate

Fabio Borini, impiegato da Marco Giampaolo nel ruolo di mezzala in questo precampionato, è di fatto il centrocampista più utilizzato dal mister rossonero finora (300 minuti). Il 28enne di Bentivoglio, alla sua terza stagione in rossonero, ha collezionato 73 presenze, mettendo insieme 8 gol e 6 assist. Nato come prima punta, al Milan Fabio Borini è stato impiegato in quasi tutte le posizioni di movimento, eccetto il proprio ruolo d'origine: esterno offensivo, di centrocampo, terzino e mezzala: quando c'è necessità, Fabio Borini risponde presente. Giocatore che non è da prime pagine, ma che nel computo totale di una stagione è di grande importanza. E mister Giampaolo pare averlo già capito.