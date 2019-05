Borini: "Il momento più duro è stata l'eliminazione dall'Europa League"

Fabio Borini, intervistato a Milan Tv per il match program, ha analizzato i momenti più difficili della stagione rossonera: "Il momento più duro è stato non riuscire ad andare avanti in Europa League, sarebbe stato bello andare avanti. Anche la sconfitta in Supercoppa, avrebbe portato entusiasmo ed un trofeo in più. Il momento più bello diciamo che lo sto aspettando".