Fabio Borini potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il numero 11 milanista ha spasimanti in Francia e Inghilterra, rispettivamente Bordeaux e Crystal Palace. Arrivato a Milanello nell'estate di due anni fa, il classe 1991 ha collezionato 73 presenze in maglia rossonera, impreziosite da otto gol.