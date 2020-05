Boris Johnson: "Da mercoledì ok sport, ma solo tra conviventi". E la Premier League?

Chi aspettava un passaggio diretto di Boris Johnson circa la Premier League è rimasto alquanto deluso. Il premier britannico, nel discorso rivolto alla nazione pochi minuti fa, non ha fatto alcun cenno al massimo campionato calcistico inglese, i cui club si incontreranno in videoconferenza in settimana. Su Twitter, però, diversi utenti (anche autorevoli) hanno riletto alcune delle sue parole in chiave calcistica. Nello specifico, c'è chi evidenzia come sarebbe applicabile ai club di Premier League il concetto di “lavoratori che non possono lavorare da casa” e pertanto saranno esortati a recarsi sul proprio luogo di lavoro, parola dello stesso Johnson. Che in effetti ha dedicato allo sport una piccola parte del discorso: “Da mercoledì chi vorrà potrà fare attività motoria all’aperto. Si potrà andare al parco. E si potranno anche praticare degli sport, l’importante è che venga fatto esclusivamente tra conviventi”. Alla Premier League, evidenzia qualcuno in chiave sarcastica, basterebbe comprare una (grandissima) casa in cui far vivere tutti i propri tesserati.