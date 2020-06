Tra i club interessati a Tanguy Kouassi, gioiellino in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, c’è anche il Milan, ma la strada che porta al giocatore è tutt’altro che agevole. Come riporta Tuttosport, infatti, nelle scorse settimane il giovane difensore avrebbe ricevuto un’offerta monstre da parte del Borussia Dortmund, alla quale pare sia difficile dire di no.