Brachino sul Milan: "Non vedo segnali di svolta. Fonseca non controlla la squadra"

Non la miglior partenza per il Milan in questa stagione, anzi una delle peggiori. I rossoneri ancora non hanno trovato la vittoria, hanno solamente due punti in classifica e cosa ancora più grave sono la peggiore difesa del campionato con sei gol subiti all'attivo. Da sabato in avanti, quando a San Siro verrà in visita il Venezia, la rotta dovrà cambiare necessariamente. Sul momento del club rossonero è intervenuto in diretta televisiva a Sportitalia il giornalista Claudio Brachino che ha parlato duramente nei confronti del Milan.

Le parole di Claudio Brachino sul Milan: "Non vedo segnali di svolta, abbiamo parlato di Leao che gioca male anche con la sua Nazionale. Mi sembra ci sia un clima di nervosismo, non ho visto schiarite da nessuna parte. Poi il calcio è sorprendente e può dare delle risposte diverse qualche volta, ma io vedo un Fonseca con una squadra che non controlla e una squadra che poi ha dei problemi, al di là del rapporto con l'allenatore, ancora molto grossi: gli innesti del mercato sono positivi in sè ma poi vanno amalgamati dentro un gioco, dentro un ambiente, dentro un collettivo, dentro una preparazione atletica uniforme che in questo momento il Milan non ha"