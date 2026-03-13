Braglia dà l'Atalanta già per sconfitta: "Vedo un'ulteriore imbarcata"
Il weekend di campionato che si apre questa sera con la partita tra Torino e Parma, promette di essere un crocevia per la stagione: si capirà forse veramente se il Milan, impegnato domenica sera all'Olimpico contro la Lazio, potrà effettivamente ambire a un possibile recupero in classifica sull'Inter che gioca domani a San Siro contro l'Atalanta e che nonostante la sconfitta nel Derby di cinque giorni fa conserva ancora +7 punti di vantaggio sui rossoneri. Edoardo Braglia, intervenuto a Maracanà su TMW Radio, non ha molte speranze per la Dea che è reduce anche dall'1-6 patito in Champions contro il Bayern.
Atalanta, ko duro in Champions:
"È un peccato di gioventù di Palladino, che non si aspettava domande così maligne da parte di Capello"
Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?
"Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il camionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia"
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