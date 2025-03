Braglia: "Milan, io terrei Conceiçao. È valido"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Conte, quale il suo futuro?

"Per me resta. La ferita del mercato di gennaio c'è, sappiamo cosa è successo ma quest'anno il Napoli, che arrivi primo o secondo è comunque un grande risultato, visto da dove si è partiti. E se il presidente gli fa la squadra, Conte rimane a Napoli perché è un valore aggiunto. E Napoli lo saprà ripagare. Anche perchè se dovessi pensare a un'altra società, vedo troppi casini da altre parti".

Vedrebbe bene Fabregas al Milan?

"A me piacerebbe ma è socio del presidente ed è intrigante il progetto Como comunque".

Cosa si aspetta per il Milan?

"Io terrei Conceicao perché comunque in tutto questo marasma secondo me l'identità del Milan potrebbe uscire fuori. L'allenatore per me è valido".