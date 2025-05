Braglia: "Milan, la confusione c'è. In passato era una società che sapeva quello che faceva"

Igli Tare si avvicina sempre di più al Milan. Potrebbe essere lui il nuovo ds del club rossonero, che dovrà scegliere il nuovo tecnico e fare il prossimo mercato. Ma cosa serve a questo Milan? Ecco cosa ne pensano gli opinionisti di TMW Radio.

Simone Braglia: "Non penso più nulla sulla gestione del Milan. La confusione c'è, in passato era una società che sapeva quello che faceva. Mi sembra che ci sia una confusione totale su coloro che devono operare nell'interesse della società. Si dice che si vuole ripartire da zero, ok ma la squadra ad oggi non ha le figure che servono per costruirla. Siamo un ritardo per una squadra del blasone del Milan. E ricordiamoci che senza coppe mancherà quell'indotto economico che serve a fare un mercato che rispetti la storia del Milan".