Braglia: "Milan, ok i giovani ma servono giocatori di caratura internazionale"

La redazione di MilanNews.it ha contatto l'ex portiere di Milan e Genoa, Simone Braglia.

Donnarumma, Romagnoli, Theo e Bennacer. Cosa ne pensi della linea di impostazione che sta prendendo il Milan?

"La linea di impostazione è giusta, però se vuoi recuperare la fiducia dei tifosi, dell'ambiente e della storia del Milan, ci vogliono giocatori rappresentativi che abbiano esperienza. Il giovane può essere una scommessa valida, ma è una scommessa. A livello internazionale, per raggiungere determinati traguardi, serve un mix di giocatori esperi e di giocatori giovani, proprio come stava facendo Boban. Servono anche però giocatori di un certo spessore e di un certo calibro per tornare ad alti livelli".