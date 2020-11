Brahim Diaz, subentrante nel finale di Milan-Hellas Verona, dimostrandosi decisivo con l'assist per il 2-2 di Zlatan Ibrahimovic. L'ex Real Madrid ha servito il primo passaggio vincente della stagione, dopo aver segnato tre reti, una in campionato e due in Europa League. Un inizio col botto per lo spagnolo, considerando anche un impiego non da titolarissimo.