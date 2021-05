Brahim Diaz e un futuro ancora tutto da scrivere

Il grande protagonista del match di ieri vinto dal Milan 3-0 in casa della Juventus è stato certamente Brahim Diaz, schierato a sorpresa da Pioli dal primo minuto alle spalle di Ibrahimovic. Il giocatore spagnolo è in rossonero in prestito secco e per ora non ci sono certezze sul suo futuro che, come riporta oggi il Corriere della Sera, è ancora tutto da scrivere.