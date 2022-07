Brahim Diaz: "Ibrahimovic è fondamentale dentro e fuori dal campo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brahim Diaz ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS, soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra, per noi, è fondamentale dentro e fuori dal campo. Continua a darci consigli ed è impossibile non migliorare guardando che fa di giorno in giorno. Nello spogliatoio sapevamo dei sacrifici che ha fatto per il suo ginocchio. Ci sono cose che puoi capire soltanto se le vivi”.