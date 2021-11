Brahim Diaz: "Sono super contento. Giocare questo calcio mi diverte"

Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post partita di Atletico Madrid-Milan:

Come fa il piccolo Brahim a dominare contro i giganti dell'Atletico? “Io gioco il mio calcio, faccio quello che so fare meglio. Mi piace giocare, sono contentissimo per la vittoria. Mi sono divertito, giocare a calcio è divertente”.

Che emozioni hai? “Super contento, meritavamo. Abbiamo meritato per tutto quanto fatto in campo, abbiamo sfruttato questa situazione. La meritiamo così come meritavamo la prima partita”.