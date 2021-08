Come riportato dal sito del Milan, i rossoneri hanno sempre vinto le partite in trasferta in cui Brahim Diaz ha segnato. Oltre al match contro la Sampdoria, è successo altre 4 volte nella passata stagione contro Crotone, Fiorentina, Juventus e Torino. Lo spagnolo numero 10 è un vero e proprio talismano per Stefano Pioli e la squadra.