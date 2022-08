Brahim-gol, non succedeva da Spezia-Milan dello scorso 25 settembre

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brahim Diaz è tornato al gol dopo diversi mesi di digiuno. L'ultima gioia in Serie A per il numero 10 del Milan risaliva al 25 settembre 2021, quando lo spagnolo risolse con una zampata la trasferta di La Spezia. Diaz segna dunque dopo 322 giorni e lo fa con una prestazione eccellente. Per lui, 5 dei suoi 8 gol nel massimo campionato italiano sono arrivati tra agosto e settembre.