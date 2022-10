Braida sul Milan: "Ha reso riconoscibile uno come me. Milan-Monza? Ho due cuori"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ariedo Braida, ex Ds del Milan al fianco di Adriano Galliani negli anni d'oro della presidenza di Silvio Berlusconi, è stato intervistato oggi sulla Gazzetta dello Sport in vista della sfida dei ricordi tra Milan e Monza, società a cui è stato legato. Oggi dirigente della Cremonese, Braida ha risposto così quando gli hanno chiesto per chi parteggerà oggi alle 18: "Non potete farmi subito la domanda difficile, non mettetemi in difficoltà. Io, se si gioca Milan-Monza, ho due cuori". Poi ha parlato così del Milan: "È il club che ha reso riconoscibile uno sconosciuto come me. Anche oggi mi fermano, qualcuno è convinto che lavori ancora per il Milan, altri parlano della squadra e dicono “noi”"