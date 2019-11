Brambati su Milan-Napoli: "Il Napoli può passare a Milano"

Massimo Brambati, intervenuto durante "Maracanà" su TMW Radio, ha parlato così del prossimo match dei rossoneri: "Di positivo c'è che il Milan ha messo un po' in difficoltà la Juve nell'ultimo turno, che comunque arrivava da una serie consecutiva di partite. Ha fatto una buona gara contro la più forte del campionato. Il problema è che il Napoli non meritava di perdere contro la Roma, ma in generale ha avuto un po' di sfortuna. Il Napoli può passare a Milano".