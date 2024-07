Branca: "Morata giocatore affidabile. Che faccia gol o no, garantisce un grande lavoro fisico e tattico"

Marco Branca, ex dirigente dell'Inter ha rilasciato una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. L'ex nerazzurro, ora Managing Director di First, agenzia di procura calciatori si è così espresso sulla decisione del Milan di puntare su Alvaro Morata. Queste le sue considerazioni in merito alla trattativa:

Branca: "L'idea di partenza, Zirkzee, era troppo costosa, Morata è affidabile per il rendimento della squadra: che faccia gol o no, garantisce un grande lavoro fisico e tattico".

Infine, sul lavoro da fare in Italia per tornare a produrre talenti, questo il pensiero di Branca: "Se si vuole che gli allenatori dei settori giovanili sentano come missione il crescere non tatticamente ma tecnicamente talenti, non devono essere sottopagati. Altrimenti pensano solo a vincere campionati, per sperare in una chiamata fra i professionisti, invece che a formare. È un investimento che i club devono fare: cercare maestri soprattutto di tecnica, più difficile da educare rispetto alla tattica: per sviluppare la fantasia che si sta perdendo, la voglia di puntare l’uomo che era la nostra forza e oggi non si insegna più. Oggi si insegna a passare la palla 25 volte per alzarsi di dieci metri...".