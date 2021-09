Brasile, il figlio di Bolsonaro: "Inganno dell’Argentina, punitela"

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "L'Argentina dovrebbe essere severamente punita". Così Flavio Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile e senatore di Rio de Janeiro, è intervenuto nella notte su Twitter riguardo alla sospensione della partita Brasile-Argentina. "Gli argentini hanno giocato un brutto scherzo. Sapevano di violare la legge brasiliana, hanno impedito all'Anvisa di accorgersene e con la forza hanno portato i quattro dall'Inghilterra. La polizia federale deve indagare su chi non è intervenuto prima della partita e l'Argentina dovrebbe essere severamente punita". Suo padre invece, secondo quanto ricostruisce il quotidiano argentino Clarin, citando fonti diplomatiche, nel pieno del caos avrebbe chiamato la federazione brasiliana di calcio per sollecitare la ripresa della partita ed evitare problemi ai calciatori argentini. La telefonata del presidente Bolsonaro - riporta il giornale - è arrivata quando gli ospiti erano già negli spogliatoi e quindi non è andata a buon fine. La partita è stata interrotta dopo appena sei minuti di gioco a causa dell'incursione in campo dell'Agenzia sanitaria brasiliana che ha decretato lo stop per la presenza sul terreno di gioco di quattro giocatori dell'Albiceleste passati per l'Inghilterra (Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero) e che quindi, in base alle leggi vigenti, non avrebbero potuto entrare in Brasile senza prima osservare un periodo di quarantena. (ANSA).