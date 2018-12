Briaschi: "Mi ero entusiasmato con Ibrahimovic, ma la dirigenza rossonera sceglierà per il meglio"

Massimo Briaschi, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sulla sentenza UEFA, concentrandosi poi sul tema mercato: "Poteva andare ad inficiare già sul mercato di gennaio, non è un segreto che il Milan stia cercando un attaccante. Mi ero entusiasmato quando sentivo parlare di Ibrahimovic, in questo momento c'è bisogno non solo della tecnica ma di un giocatore che dia anche un'impronta a livello di ambiente. Il Milan ha grandi tecnici e direttori, sceglieranno per il meglio".