Brocchi: "Il Milan gioca bene a calcio, è consapevole di potersi giocare qualsiasi tipo di partita"

Christian Brocchi è intervenuto a Milan TV, fornendo un parere sulla crescita dei rossoneri: “Il Milan ha costruito qualcosa di bello, è una squadra che gioca bene a calcio e che si aiuta. Lo sta dimostrando da tempo e quest’anno ha fatto un ulteriore step in avanti proprio nella consapevolezza di potersi giocare qualsiasi tipo di partita non più come sorpresa ma come una squadra che ha già formato qualcosa. Sono contento delle prestazioni di Tonali che è sicuramente più libero mentalmente adesso. Il fatto che il Milan l’abbia tenuto e abbia fatto un investimento nei suoi confronti gli ha dato una certa sicurezza e una certa fiducia nelle proprie qualità. Indossare la maglia del Milan non è come indossare qualsiasi altra maglia, la società gli ha dato forza e lui ne sta traendo giovamento”