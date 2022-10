Brocchi: "Il Milan può ripetersi. Tra Maldini, Massara e Pioli c'è armonia"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato a Sportitalia, Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex alleantore del Milan, ha parlato così della squadra di Pioli: "Può ripetersi perché ha creato qualcosa di bello e importante. Per vincere serve avere una società che ha delle idee ben chiare, scegliere un allenatore che lavora per lui prendendo giocatori con le caratteristiche giuste per il suo modo di vedere calcio. Lo hanno difeso quando dovevano difenderlo, i giocatori vedono che c'è armonia tra Maldini, Massara e Pioli: questo si trasmetti. Hanno creato qualcosa di unico e di bello e sono stati premiati con lo scudetto e potranno ripetersi"