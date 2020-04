Cristian Brocchi, intervenuto a Sky Sport 24, ha sveltato di aver contattato Massimo Ambrosini per lavorare insieme a lui quando è diventato tecnico del Milan nel 2016: "Ad Ambrosini voglio molto bene, è stata la prima persona che ho chiamato per venire con me in prima squadra al Milan. Speravo che lui potesse venire con me, poi ha fatto altre scelte".