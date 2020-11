Broggi (StarcasinoSport) a Sportitalia: "Contenti della partenrship con il Milan, può essere l'anno dei rossoneri"

Francesca Broggi, Marketing Manager di Starcasino.Sport sponsor del Milan da pochi mesi, è intervenuta in diretta ieri dagli studi di Milano di Sportitalia, ospite di Michele Criscitiello. Sul Milan poche parole ma di grande speranza. “Pioli e Ibra hanno creato un gruppo forte e coeso. Può essere l’anno della svolta e siamo felici di essere al fianco del club rossonero proprio da quest’anno. I rossoneri hanno una delle squadre più giovani d’Europa e questo dimostra la bontà del progetto. Classifica finale delle squadre che sponsorizziamo? In ordine dico Milan, Napoli e Inter”. L’argomento è ricaduto anche sulle difficoltà economiche in cui versa la serie A e sulla proposta del calcio al Governo di sospendere per due anni il decreto dignità. Francesca Broggi ha commentato in maniera fredda e lucida: “I club sono in difficoltà, lo sanno tutti. Manca la liquidità di cassa e se alle società togli il botteghino, gli sponsor da stadio e le rate dei diritti tv le incassi una tantum i Presidenti vanno in affanno. Sul decreto dignità dico che non ha senso sospenderlo per soli 24 mesi. O si annulla e si torna a lavorare come un tempo, altrimenti il blocco di due anni serve solo ai club ma non noi operatori del settore. E non siamo banche da andare in soccorso del calcio”.