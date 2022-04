Bucchioni attacca: "La Serie A è periferia e rischia di essere superata dalla Ligue 1. In Europa solo fallimenti"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, ha parlato della situazione del calcio italiano dopo l’eliminazione dell’Atalanta in Europa League. Di squadre italiane, solo la Roma è approdata nelle semifinali, ma della terza coppa, la Conference League. Bucchioni scrive: “Siamo soltanto periferia, sempre più periferia e lo dimostra questo campionato avvincente per l’incerta corsa scudetto a tre, ma assolutamente scadente con l’Inter, il Milan e il Napoli squadre assolutamente imperfette, soggette a troppi alti e bassi, tecnicamente povere. Basta guardare le gare di Champions per rendersene conto. Chi vincerà lo scudetto lo farà con una media punti bassissima e anche questo è un chiaro segnale di livellamento verso chi fa meno. Ma i dirigenti incuranti continuano a ballare il loro tango triste e lento promettendo riforme che sono le stesse da vent’anni. Ho visto aprire più tavoli in federazione che all’Ikea. Spero che questo sia il tavolo buono, che si faccia qualcosa in fretta perché sta per superarci come interesse e valore tecnico anche la Ligue 1 e sarebbe il colmo. Eravamo i primi rischiamo di diventare i quinti”.