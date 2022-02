Bucchioni: "Derby partita chiave per lo scudetto. Il Milan a gennaio è stato timido sul mercato"

Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, nel suo editoriale pubblicato su TMW ha parlato del derby fra Inter e Milan di domani dicendo: “Il derby è una partita chiave per molti aspetti, sicuramente uno snodo sulla strada dello scudetto. Il Milan s’è dimostrato molto timido sul mercato, forse un difensore centrale andava preso, ma domani recupera Tomori e non è poco. Per il futuro la linea è molto chiara: giovani di talento scelti con grande attenzione e ingaggio relativo. Più qualche parametro zero. Non a caso Gazidis viene dall’Arsenal, ma in estate il Milan dovrà fare di più con le uscite di Kessie e (assai probabile) Romagnoli”.