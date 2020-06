Bucchioni: "Gattuso? Al Milan non hanno capito la sua importanza"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha detto la sua su Gattuso: "Ho visto e letto tanto amore nella sue parole. Al Milan non hanno capito l'importanza di questo uomo e quello che avrebbe potuto dare. Ha sfiorato la qualificazione in Champions nonostante la situazione disastrosa che ha trovato. Oggi si sta esaltando come persona ma ancor prima come allenatore, ha preparato benissimo questa sfida, ha neautralizzato la Juve".