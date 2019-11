Bucchioni: "Ibra, sì al Milan. Ma Gazidis non ha ancora dato via libera"

Ibra e il Milan si parlano. E’ stato Boban ad avere l’ok a trattare direttamente parlando con il giocatore svedese e Mino Raiola s’è precipitato a Milano. Le basi per un accordo sono state gettate. Il Milan offre sei milioni per sei mesi con opzione libera per un altro anno. Raiola vorrebbe direttamente 18 mesi di contratto con 18 milioni di ingaggio. Troppo. Si riflette. Forse sei milioni e sei mesi vincolerebbero meno anche Ibra che se non dovesse più sentirsi a suo agio in un campionato come il nostro, potrebbe comunque liberarsi a giugno per andare a cercare altre soddisfazioni in Cina o dove vorrà. Diciotto milioni il fondo Elliott non li scucirà mai per un giocatore di 38 anni e Gazidis è sempre stato abbastanza chiaro. Le parti torneranno a vedersi fra pochi giorni, ma per chiudere manca proprio l’ok di Gazidis, il custode della cassaforte rossonera. Forse sei milioni avrebbero l’approvazione, sinceramente andare oltre sembra complicato. Ma Ibra sa quel che vuole e Raiola è il mago delle trattative. Per Ibra c’è sempre anche la pista del cuore (Mihajlovic), ma il Milan è in cima alla lista e anche il Bologna lo sa.