Bucchioni contro Ibrahimovic: "Fino a quando resterà sarà sempre una variabile impazzita"
Intervenuto sulle frequenze della radio di TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato e messo a confronto i momenti di cambiamento e rivoluzione che stanno attraversando Juventus e Milan, con il Diavolo che però non dà l'impressione di intravedere - per il momento - la luce infondo al tunnel:
"A Ibrahimovic deve essere interdetto anche l'ingresso a Milanello, o saremo punto e a capo. Finchè ci sarà lui, sarà sempre una variabile impazzita, che non farà lavorare gli altri. Ce lo dice la storia recente. Sulla Juve so che l'ultimo dissidio di Comolli è con Chiellini, non con Spalletti, credo sulle linee operative del mercato. Carnevali? E' un dirigente serio, è il vertice del Sassuolo e le tempistiche sono sbagliate, non può andare via ora. Questi continui cambiamenti di rotta della Juve sono dovuti a Elkann".
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