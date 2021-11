Bucchioni: "Il fallo su Krunic andava fischiato e l'epulsione di Theo Hernandez non doveva esserci"

Enzo Bucchioni è tornato sull’episodio dell’espulsione di Theo Hernandez contro la Roma. Il giornalista, durante la trasmissione ‘Calcissimo’ in onda su Top Calcio 24 ha dichiarato: “Su Rade Krunic era fallo e allora mi chiedo perché il VAR non è intervenuto dato che poi l’azione ha portato all’espulsione di Theo Hernandez? Quante volte abbiamo visto che l’azione è stata riportata indietro quando poi avvengono fatti gravi con un gol o un’espulsione che condiziona la partita. Il fallo andava fischiato e l’espulsione di Theo Hernandez non doveva esserci”.