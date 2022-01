Bucchioni: "Il Lille non molla Botman. Per Renato Sanches a giugno c'è ottimismo"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, ha parlato di Milan dicendo: “Abbiamo detto del Milan che cerca un difensore, ma non ci sono passi decisivi in avanti per Botman. L’olandese ha un accordo con Maldini e Massara, ma il Lille non si fa convincere. I rossoneri pressano. Si sta preparando, per il futuro, anche l’uscita di Kessie verso il Barcellona e il Milan ha deciso con chi sostituirlo: Renato Sanches. L’anticipazione di diverse settimane fa trova sempre più conferme. Trattando Botman s’è parlato anche del portoghese e il centrocampista in scadenza nel 2023 ha dato via libera al Milan. Destinazione gradita, c’è ottimismo”.