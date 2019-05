Bucchioni: "Il Milan ha le mani su Sarri"

Aspetta gli eventi anche il Milan che però ha fatto passi decisivi su Sarri. La situazione a Londra è pirandelliana. Sarri sta facendo benissimo, terzo in Premier e quindi Champions conquistata, finale di Europa League da giocare con l’Arsenal. Era convinto di restare e sarebbe rimasto molto volentieri, ma la signora Marina sta convincendo Abramovic che per via dell’avversione dei tifosi e di tanti giocatori che non amano l’allenatore italiano, sarebbe politicamente corretto esonerarlo. La decisione è praticamente presa, Lampard è l’allenatore designato. Appena colta l’opportunità Gazidis è tornato sull’obiettivo Sarri che sembrava ormai irraggiungibile per i buoni risultati col Chelsea. Gazidis a Londra ha incontrato Sarri, l’allenatore aspetta soltanto di sapere qualcosa di certo dal Chelsea, c’è una finale da giocare e fino al 30 maggio non si avranno certezze, ma in caso di esonero Sarri ha dato l’ok al Milan. Il contratto proposto, tre milioni l’anno per tre anni, va ancora discusso, ma è una buona base di partenza. Quattro anni dopo l’accordo con Galliani poi saltato, a volte fanno dei giri immensi e poi ritornano, riecco Sarri in rossonero? A questo punto è più che probabile.