Bucchioni: "Il sorteggio sbagliato è il segno di un movimento calcistico dove non funziona nulla"

Enzo Bucchioni, intervenuto su Top Calcio 24 nella trasmissione ‘Calcissimo’ ha commentato l’errore che c’è stato nei sorteggi di Champions League di ieri che ne ha causato la ripetizione. Bucchioni ha detto: “Siamo veramente al ridicolo. Queste coppe hanno ormai 70 anni e non è mai successo. Danno la colpa alla tecnologia e ai computer ma in realtà hanno sbagliato a mettere le palline dentro le ciotole. Questa è la UEFA, maneggiano dei miliardi e poi si perdono in queste cose. Ma che organizzazione è? Io mi sarei aspettato qualche testa caduta, invece no. Aleksander Ceferin non ha più credibilità e questo errore è la punta di un iceberg di un movimento calcistico dove non funziona praticamente nulla. Una macchina da soldi che si inceppa per un sorteggio. È stata una situazione ridicola e imbarazzante, ma nonostante ciò andranno avanti perché non hanno un briciolo di dignità. Sento dire di un possibile ricorso del Real Madrid…ma cosa fai il sorteggio una terza volta? Mi pare improbabile ma sicuramente è stata una situazione ridicola”.