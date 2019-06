Bucchioni: "Milan, asse col Real: ottimismo per Ceballos"

Il Milan sta costruendo la squadra per Giampaolo con l’ansia e i limiti del fair play finanziario. L’idea è quella sacrificare Donnarumma per 70-80 milioni per fare una grossa plusvalenza. Leonardo lo vuol portare al Psg e sta lavorando con Raiola, ma prima ci sono da sistemare Trapp che torna dl prestito in Germania e Areola. Parte dei soldi per Donnarumma potrebbero essere reinvestiti per Ceballos. Ieri missione a Madrid di Boban e Maldini per convincere Florentino Perez che chiede 50 milioni per il centrocampista. Nel pacchetto potrebbero finire anche Borja Mayoral, l’attaccante Mariano Diaz e il giovane Odegaard che acquistato quasi bambino dal Real non è ancora esploso. Boban e Maldini sono ottimisti, stanno cercando di creare con Florentino e il Real un rapporto privilegiato, una collaborazione che potrebbe favorire anche dei prestiti.