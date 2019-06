Bucchioni: "Milan, che colpo Boban"

Una certezza però ce l’ho anch’io. Boban al Milan è un grande colpo. Raramente mi è capitato di parlare con un uomo che sa di calcio come Boban. Intuisce, vede, capisce e spiega, valuta i giocatori al primo colpo, analizza le situazioni direttamente al cuore. In più ha dalla sua la storia di un grande giocatore e di una persona carismatica. Non a caso Infantino non lo vorrebbe mollare dalla Fifa. In coppia con Maldini secondo me funzionerà alla grande per tirare fuori il Milan da una incertezza che dura da troppo tempo.